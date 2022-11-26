Харків’яни вшанували пам’ять жертв Голодоморів

Сьогодні, 26 листопада, в Харкові вшанували пам’ять жертв Голодоморів: свічки пам’яті запалили на майдані Свободи поруч з наметом «Все для перемоги».

Акція вшанування почалася о 16:00: зібралося до 50 людей, повідомляє Суспільне Харків.

Учасники акції запалили свічки, заспівали гімн України та вшанували жертв Голодоморів хвилиною мовчання. З лампадок на площі Свободи виклали хрест. Люди також принесли колоски й національні прапори.

«Ми традиційно збиралися цього дня. І сьогодні – це особливо важливо, тому що триває війна. Ми розуміємо, що як і 100 років тому, російська імперська політика зводиться до того, щоб знищити українців. Різний спосіб пропонується: і ракетами, і голодом намагаються нас залякати. Але, ми показуємо постійно, що свіча пам’яті не загасає», – сказав співорганізатор акції Володимир Чистилін.

Також вдень біля Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору керівництво області та міста запалили вогонь у загальнонаціональну хвилину мовчання.

Агентство Телевидения Новости