В Лозівському районі чоловік підірвався на боєприпасі

В селищі Шульське, що в Лозівському районі, 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. В результаті отриманих травм постраждалий загинув на місці, повідомляє ХОВА.

За даними ДСНС Харківської області, за минулу добу 26 листопада піротехнічними розрахунками проведено обстеження 4,3 га території, 1 км ЛЕП, 1,3 км автомобільних доріг. Саперами виявлено та знешкоджено 223 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.

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