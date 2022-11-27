80 підозрюваних у причетності до ДРГ та пропаганді затримала харківська поліція за добу

Протягом доби поліцейські Харківщини забезпечили оперативне реагування на 1664 повідомлення громадян.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3500 транспортних засобів.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 80 осіб.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 3247 воєнних злочинів, з яких найбільше за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) – 2858 та за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України – 331.

Про факти смерті або поранення людей, обстріли або розкрадання майна, позбавлення волі або вчинення насильницьких дій чи катувань, пограбування, незаконне заволодіння транспортними засобами, інформацію про осіб, поведінка яких викликає підозру та які діють в інтересах противника, колаборантів, вербувальників, корегувальників, спостерігачів та про будь-які інші злочини або події ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном 0503022044 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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