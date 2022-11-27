Рашисти планують наступ на півночі, – британська розвідка

Росія хоче захопити міста Павлівка й Вугледар на півдні центральної частини Донецької області, щоб забезпечити собі великий наступ на північ. Про це йдеться в повідомленні розвідки Великобританії, опублікованому у Twitter міністерства оборони країни 27 листопада.

Район навколо Павлівки й Вугледара був ареною запеклих боїв протягом останніх двох тижнів, хоча невелика частина території перейшла з рук до рук, ідеться в повідомленні.

І Росія, і Україна на цій ділянці зосереджують значні сили, водночас російська морська піхота зазнала тяжких втрат, повідомляє розвідка. Цей район залишається напруженим, мабуть, частково тому, що Росія оцінює його як плацдарм для майбутнього великого наступу на північ із метою захоплення решти утримуваної Україною Донецької області.

Проте навряд чи Росія зможе сконцентрувати досить якісні сили для досягнення оперативного прориву, вважає британська розвідка.

Агентство Телевидения Новости