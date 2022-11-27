Британія передала Україні Brimstone 2 (відео)

Раніше Україна отримувала ракети першого покоління Brimstone.

Україна отримала від Великої Британії сучасні ракети Brimstone 2 в рамках військової допомоги. Про це повідомляє аналітичний проєкт Ukraine Weapons Tracker. Раніше було відомо лише про поставки ракет Brimstone першого покоління.

«Сполучене Королівство постачає ЗСУ не лише старі ракети Brimstone 1, але й сучасні ракети Brimstone 2 Dual Mode», — йдеться у повідомленні.

Ця модель має значно більшу максимальну дальність (на 200% більшу), а також покращену конструкцію самонаведення, програмного забезпечення та планера.

Важливою характеристикою Brimstone 2 Dual Mode є те, що ракета має комбіновану систему наведення. Вона полягає у поєднанні базової радіолокаційної головки самонаведення, яка здатна виокремлювати наземні цілі та класичної напівактивної лазерної системи. Перша дозволяє працювати у режимі «вистрілив і забув», при цьому при залпі ракети обмінюються інформацією, що не дозволяє наведення двох ракет на одну ціль. Остання дозволяє наводити ракети, зокрема, й шляхом підсвітки цілі, наприклад, з БпЛА.

Як відомо з відкритих джерел, ці ракети традиційно запускаються ВПС Великої Британії з винищувачів Tornado і Typhoon, проте ЗСУ використовує в якості мобільних пускових установок вантажні машини.

За даними The Telegraph, вартість однієї ракети Brimstone 2, яка надійшла на озброєння королівських ВПС у 2016 році, оцінюється приблизно у 207 тисяч доларів.

Дальність польоту ракети, запущеної з літака, становить 60 км, але запуску з наземних платформ вона до 10-12 км менша. Це викликано великими енергозатратами ракети для набирання висоти.

Brimstone – це сімейство керованих ракет класу «повітря-земля» розробки міжнародного консорціуму MBDA.

Із початку повномасштабної війни Велика Британія вже поставила в Україну сотні цих ракет. У Збройних силах Brimstone модифікували для запуску з наземних пускових установок для використання по наземних цілях.

Агентство Телевидения Новости