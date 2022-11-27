“Олені Святого Миколая”: як привітати дітей, постраждалих від війни

Вже понад 7 років волонтери з Харкова за підтримки небайдужих українців до новорічних свят втілювали мрії дітей Донеччини та Луганщини. І цей рік — не виключення. Хоча повномасштабне вторгнення рф внесло суттєві зміни у роботу, однак знамениті “Олені Святого Миколая” продовжують готувати дива для малечі. Тепер — у новому форматі. “Східний Варіант” розповідає, як долучитися.

Акція “Олені Святого Миколая” працює вже сім років поспіль перед новорічними святами. Її проводять організатори громадської організа Ініціатива працює наступним чином. Головне – знайти людину у місті, області, громаді, яка буде організовувати свято для малечі та збирати листи. Знаходиться відповідальна людина, яка буде збирати по місцевості лист від дітлахів, пересилати їх до ініціативи “Олені Святого Миколая”, знаходити помешкання для проведення свята.ції “Всеукраїнське об’єднання “Українські Рубежі””. Головна мета – подарувати свято для діточок, які постраждали від військової агресії рф в Україні.

Організація збирає листи від дітей, формує списки з подарунками, які вони хотіли б отримати. Список оприлюднюється у соціальних мережах. Через гугл-форму усі охочі можуть обрати дитинку та виконати її побажання у подарунках цього року.

Ініціатива почала працювати у 2015 році на лінії розмежування. Це були невеличкі селища Луганської та Донецької області, куди працівники їздили не тільки на Новий Рік та Різдво. Різні свята та активності влаштовувались для дітлахів і влітку, організовувались майстер-класи, надавалась психологічна допомога.

Філіал “Українських рубежів” знаходився у Харкові, наразі команда релокувалась у Світловодськ. Повномасштабне вторгнення внесло зміни у роботу самої організації, а також змінило формат благодійної ініціативи для дітлахів.

Менеджерка проєкту Інна Ачкасова розповідає, що села, в які раніше їздили працівники зі святом, зараз зруйновані або окуповані. Жителі виїхали у більш безпечні регіони країни, тому було вирішено розширити роботу ініціативи та влаштувати більше свят.

“Цього року в першу чергу ми отримали заявки від наших чарівників та чарівниць. Вони питали, чи буде працювати ініціатива, чи треба подарунки, куди відправляти. Тому ми написали наш традиційний допис у Facebook про те, що ми працюємо цього року і починаємо роботу”, – розповідає Інна.

На жаль, ми не можемо брати усіх підряд охочих. До нас дзвонять батьки й питають: “Чи можна записати нашу дитину?”. Ми кажемо, що однієї дитини взяти не можемо, це обов’язково повинно бути свято, багато дітей з однієї місцевості. Тому пропонуємо таким людям, якщо вони хочуть і можуть самостійно взятися за це, зібрати листи дітей по місцевості, знайти приміщення. І потім ми вже приїжджаємо, роздаємо подарунки, влаштовуємо свято. І ви знаєте, люди беруться. Багато хто погоджується і починає займатися організацією святом для дітей”, – говорить Інна.

Як розповідають організатори, цього року батьки дітей більш активні. Готові влаштовувати свято не тільки для своїх дітей. Це показує згуртованість та об’єднаність суспільства у складний час.

До участі в ініціативі можуть долучитися діти віком від 5 до 12 років, які постраждали від військової агресії росії в Україні. Головна умова – це написання листа дитиною, які потім публікують для чарівників та чарівниць у соціальних мережах. Побажання дітей найрізноманітніші – це олівці для малювання, маркери, іграшки, а іноді й павербанки з мобільними телефонами. Кожен чарівник та чарівниця можуть обрати подарунок, який вони можуть собі дозволити для дитинки.

За словами Інни Ачкасової, зараз вже є близько 30 пунктів збору подарунків по усій країні. Стільки ж новорічних свят ініціатива буде влаштовувати для діточок. Та їх може бути більше.

Свята будуть починатися з Дня Святого Миколая 6 грудня (за новим григоріанським календарем), і проходитимуть протягом грудня та січня, можливо навіть у лютому, якщо заявок буде більше.

✅ Побачити увесь список дитячих мрій на новорічні свята можна побачити за посиланням ТУТ.

✅ Заповнити заявку чарівникам і чарівницям на участь можна за посиланням ТУТ.

Агентство Телевидения Новости