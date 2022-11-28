Висока ймовірність нового ракетного удару по Україні.

В Чорному морі вперше за кілька днів з’явився російський корабель-ракетоносець з 8 ракетами “Калібра”. Це означає, що можуть бути нові масовані ракетні обстріли, каже керівниця пресцентру ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

В телеграмканалах тим часом повідомляють, що росіяни підготували до завдання удару до 20 стратегічних бомбардувальників з боку Каспію. Для цього з аеродрому Дягілєва до Енгельса перекинуто додаткові Ту-95. Раніше для завдання ударів застосовувалося не більше 11 літаків одночасно.

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