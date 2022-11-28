В Україні може скоротитися виробництво молока, курятини, яєць

Відключення електроенергії зупинили роботу молокозаводів та птахофабрик.

Ракетні удари по Україні та відключення електроенергії негативно вплинули на молокопереробну галузь України. Минулого тижня довелося призупинити роботу частини підприємств, адже не всі заводи мають достатню кількість генераторів. Якщо обстріли продовжаться, то проблема стане ще серйознішою, і виробництво молока в Україні скоротиться.

Молочні підприємства несуть чималі збитки через відключення світла. Заводи вимушені виливати молоко, бо за відсутності світла його немає де довго зберігати. Добре, що зараз холодна погода, і деякий час продукція на холоді може не псуватися. Але перепродати сировину немає можливості, бо всі переробники перебувають в однакових умовах.

Наразі компанії-переробники молока продовжують виконувати свої зобов’язання за рівнями закупівельних цін, але на вторинному ринку питання вартості наразі не стоїть, оскільки попит на товар повністю відсутній. Отже, нинішню ціну споту сирого молока в Україні можна вважати умовною.

За минулий тиждень спотова вартість українського сирого молока, у порівнянні з продукцією ЄС, була на 38% нижчою, тоді як на попередньому тижні цей показник становив 34%.

Такаж проблема склалася на птахофабриках, які вимушені скорочувати виробництво.

Також птахофабрики гостро відчувають перебої з поставками корму для відгодовування птиці: адже на елеваторах і комбікормових заводах також відключають електроенергію.

Та працівники птахофабрик, елеваторів і комбікормових заводів, що є підприємствами критичної інфраструктури, оперативно ліквідовують поломки обладнання, спричинені перепадами напруги і раптовим знеструмленням, працюючи за потреби 24 години на добу, зазначається у заяві «Укрлендфармінгу.”

Агентство Телевидения Новости