На Харківщині майже відновили ліцей, що постраждав від російських обстрілів

Харківський ліцей «Обдарованість» зазнав пошкоджень ще на початку повномасштабного вторгнення рф.

Найбільших руйнувань зазнало овочесховище закладу, куди безпосередньо влучив ворожий снаряд. Також у ліцеї було пошкоджено уламками основний корпус, покрівлю спортивної зали та гуртожитку, вибиті вікна.

Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» потрапив до переліку об’єктів, які відновлюються за кошти з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій у Харківській області.

«Основна функція і використання цих коштів – це відновлення і консервація об’єкту до опалювального сезону. Наразі об’єкт підключений до опалення, роботи – на завершальній стадії. Орієнтовна вартість цих робіт становить приблизно 8 млн грн», – повідомив директор Департаменту капітального будівництва ХОВА Сергій Жуков.

Також Сергій Жуков наголосив, що відновлення ліцею відбувалося доволі швидкими темпами. Розпорядження Уряду, згідно з яким фінансується цей об’єкт, вийшло наприкінці вересня. У найкоротші терміни було розроблено проєктно-кошторисну документацію і вже на початку жовтня розпочалися відновлювальні роботи.

«Загалом вже встановили приблизно 150 металопластикових вікон, вхідні двері, закінчуємо роботу з відкосами, – сказав головний інженер Сергій Базалєєв. – Найбільші пошкодження були в овочесховищі, оскільки там стався прямий приліт у плити перекриття. Тож зробили гідроізоляцію і нині овочесховище працює в звичайному режимі. А на пошкодженій покрівлі ліцею використали руберойд, що наплавляється».

До початку бойових дій у ліцеї навчалося 300 учнів з різних куточків Харківської області та сусідніх регіонів. Як зазначив директор навчального закладу Валерій Поливанний, це діти, які мають здібності до вивчення природничо-математичних дисциплін. Наразі навчання проходить у дистанційному режимі, як і в усіх освітніх закладах Харківщини.

«Протягом кінця лютого і березня цього року наш заклад кілька разів потрапляв під обстріли. Для того, щоб зберегти життя дітей, ми організували їх евакуацію від початку повномасштабного вторгнення рф. І, фактично, з першого дня приймали жителів району в наших укриттях. А також робили все, щоб зберегти майно закладу», – розповів Валерій Поливанний.

Окрім того, в ліцеї приймають жителів деокупованих територій. За останні місяці заклад став прихистком для понад 3000 осіб. Хтось перебував тут кілька днів, а хтось оселився й на більш тривалий термін.

Агентство Телевидения Новости