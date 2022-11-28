Окупанти не зможуть утримати ЗАЕС, їхня лінія оборони поступово відходить до кордонів РФ, – Подоляк

Війська країни-агресора Росії, які захопили Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, не зможуть її утримати. Лінія оборони окупантів поступово починає відходити до кордонів Росії.

Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк 27 листопада в ефірі національного телемарафону. На його думку, у Москві розраховували, що зможуть повторити сценарій окупації Криму, коли світ заплющив на це очі.

“Військовослужбовці РФ підуть із Запорізької АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів РФ. Адже коли Росія захопила Крим і всі міжнародні представництва махнули рукою і сказали: “Ну гаразд”, то тепер така історія не пройде”, – сказав Подоляк.

Він зазначив, що весь світ відкрито заявляє, що “Росатом” не має жодної юридичної сили над ЗАЕС, ця станція винятково українська.

“Вони думали, що зараз буде така ж ситуація – що вони захоплять ЗАЕС і якісь території, впишуть їх у конституцію РФ або скажуть, що юрисдикція “Росатому” поширюватиметься на ЗАЕС, а світ скаже: “Добре. Ми це публічно не визнаємо, але в кулуарах скажемо: “Ну гаразд, вважатимемо, що це ваше”, – додав він.

Агентство Телевидения Новости