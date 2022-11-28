Путін використовує зиму як зброю, але успіху цим не досягне, – Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг виданню Welt.

Путін реагує на поразки з “більшою жорстокістю”. З початком зими Москва почала бомбардувати енергосистему України, щоб поставити країну на коліна.

“Путін намагається використовувати зиму як зброю. Але він не досягне цього успіху”, – переконаний Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що чим більше буде військових успіхів України, тим сильнішою буде її позиція в майбутніх переговорах.

“Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо країні військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир – підтримати Україну”, – підкреслив він.

Генсек додав, що всі партнери мають підтримувати та збільшувати допомогу Україні. Це допомогло б українцям відстояти своє право на самозахист.

Агентство Телевидения Новости