Путін використовує зиму як зброю, але успіху цим не досягне, – Столтенберг
Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг виданню Welt.
Путін реагує на поразки з “більшою жорстокістю”. З початком зими Москва почала бомбардувати енергосистему України, щоб поставити країну на коліна.
“Путін намагається використовувати зиму як зброю. Але він не досягне цього успіху”, – переконаний Столтенберг.
Генсек НАТО зазначив, що чим більше буде військових успіхів України, тим сильнішою буде її позиція в майбутніх переговорах.
“Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо країні військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир – підтримати Україну”, – підкреслив він.
Генсек додав, що всі партнери мають підтримувати та збільшувати допомогу Україні. Це допомогло б українцям відстояти своє право на самозахист.