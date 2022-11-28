З дощами, що змінюватимуться морозами: яким буде грудень в Україні

Попри невеликі морози, які прийдуть в Україну на початку грудня, загалом перший місяць зими обіцяє бути відносно теплим, а сильні морози за прогнозами прийдуть до нашої країни лише ближче до новорічного періоду.

Як інформує Гісметео, найбільш прохолодним грудень буде у східних областях, а найтеплішим на півдні. Тим не менш, періоду морозів варто чекати і в центральних областях. Для жителів заходу синоптики сильних денних морозів не прогнозують, проте вночі варто чекати на стабільні “мінуси”. Ясна погода у грудні очікується лише у першій декаді місяця, після чого хмари приховають сонце,а дощовий період триватиме практично до кінця року, де його змінять снігопади. У центральних областях стовпчик термометра опуститься в область нижче за нуль вже з перших днів грудня. Однак до середини місяця туди прийде потепління, яке триватиме майже два тижні, проте, як і в інших областях, ближче до кінця місяця там розпочнеться справжня зима.

Подібна картина спостерігатиметься і у східних областях, де сонячних днів до кінця року буде дуже мало. При цьому, згідно з очікуваннями синоптиків, наприкінці місяця саме там варто чекати найбільш лютих морозів. Що стосується південних областей, то там грудень буде дуже теплим, а на початку третьої декади стовпчик термометра може піднятися вище +10 градусів.

Середня температура місяця буде в межах від -2 до +3 градусів і вище. Грудень буде теплим і м’яким місяцем, однак лише із 6 до 12 грудня прогнозуються незначні морози. Водночас Новий рік українці, найімовірніше, зустрічатимуть із мокрим снігом і відлигою.

Погода в січні

Середня місячна температура на півдні України очікується в межах +1…+2 градуси, а на північному сході й сході -2…-3 градуси. Стійкі, але незначні морози спостерігатимуться 5-6, 14-15, 27-28 січня. Майже постійно йтиме сніг або мокрий сніг, а вже з 25 січня будуть снігопади.

Утім, справжня зима все ж завітає в Україну, а саме наприкінці січня й на початку лютого разом із ультраполярними повітряними потоками, коли температура повітря вночі в деяких регіонах впаде до -15…-20 градусів.

Погода в лютому

У південних регіонах температура повітря коливатиметься від +1 до +2 градусів, у східних і північних областях від -2 до -3 градусів. Похолодання прогнозується з 4 лютого, а потепління з відлигою і снігом у період між 6 та 12 лютого. Сильні морози повернуться вже у третій декаді лютого й триватимуть до середини березня.

Агентство Телевидения Новости