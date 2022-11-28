Водій та пасажири загинули: поліція встановлює обставини падіння автівки в річку

Напередодні, 27 листопада, о 15:50 в Ізюмі водій автомобіля ВАЗ-2102 не впорався з керуванням та з’їхав з мосту в річку Донець.

Водій та двоє пасажирів загинули на місці.

Наразі встановлено особу одного із потерпілих – це 41-річний чоловік. Ще двоє загиблих – жінка та чоловік на вигляд 40-45 років, їх особи встановлюються.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель трьох людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости