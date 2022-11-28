Забудови в межах пам‘яток археології: прокуратура намагається повернути ділянки

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова направлено до суду дві позовні заяви у зв’язку із порушенням інтересів держави, які виразилися у незаконній зміні цільового призначення та передачі у приватну власність земельних ділянок історико-культурного призначення.

Встановлено, що у 2015 році Харківською міською радою незаконно передано у власність фізичній особі земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташовану по вул. Полтавський Шлях у м. Харкові.

У подальшому новий власник уклав договір дарування вказаної земельної ділянки та нежитлової будівлі, розташованій на ній.

Крім того, рішенням Харківської міської ради від 2019 року продано іншій фізичній особі земельну ділянку, розташовану на майдані Благовіщенському.

Але спірні земельні ділянки знаходяться в межах пам’ятки археології місцевого значення «Поселення Харків», яка занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Розташування земельних ділянок в межах пам’ятки археології виключає можливість їх перебування у приватній власності.

Наразі Київським районним судом м. Полтави відкрито провадження за двома позовними заявами.

Агентство Телевидения Новости