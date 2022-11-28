Reuters: Пентагон розглядає можливість поставок Україні високоточних боєприпасів з дальністю 150 км

Міністерство оборони США розглядає пропозицію компанії Boeing постачати Україні малогабаритні високоточні боєприпаси (Ground-Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), які можна встановлювати на ракетні системи, які вже є в України. Це дозволить українським військовим завдати удару «далеко в тил росії».

Про це пише Reuters.

Джерела та документ, який є у розпорядженні агентства свідчать, що запропонована Boeing система GLSDB є одним з планів запуску у виробництво нових боєприпасів для України та східноєвропейських союзників Америки.

Створена спільно з компанією SAAB система GLSDB може бути поставлена Україні не раніше навесні 2023 року. Вона поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26, обидва ці елементи є доволі поширеними на складах США. Хоча США відхилили запити на передачу ракет ATACMS з дальністю майже 300 км, дальність польоту GLSDB у 150 км дозволить Україні вражати військові цілі, які до цього часу були поза досяжністю.

Бомба управляється за допомогою GPS, може усувати деякі електронні перешкоди, використовуватися за будь-яких погодних умов і має невеликі складні крила, які дозволяють планерувати на ціль.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що протягом останніх десяти днів рішення про нові пакети військової або фінансової допомоги для придбання озброєнь для України оголосили десять країн. Про це він сказав на онлайн-брифінгу. За словами Кулеби, останні тижні були особливо результативними у забезпеченні першочергових потреб ЗСУ у сучасних високоточних озброєннях. Йдеться про системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи великого калібру, реактивні системи залпового вогню, бойові броньовані машини, а також боєприпаси до всіх цих видів озброєнь. “Лише у попередні десять днів рішення про нові пакети військової підтримки або фінансові внески на придбання озброєнь для України були оголошені десятьма країнами: США, Великою Британією, Іспанією, Канадою, Нідерландами, Німеччиною, Норвегією, Фінляндією, Францією та Швецією”, – розповів міністр. Він зазначив, що більшість цих країн, а також Австралія, Греція, Данія, Естонія, Італія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Чехія та деякі інші партнери продовжували реалізацію раніше заявлених пакетів оборонної допомоги.

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