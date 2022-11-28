Загинули внаслідок російської агресії – поліція вилучила тіла п’ятьох мешканців Харківщини

Двоє дітей 1 та 11 років, дві жінки та чоловік померли 9 березня під час авіаційного бомбардування збройними силами рф селища Слобожанське Балаклійської територіальної громади Ізюмського району.

Боєприпаси ворога влучили у багатоповерховий житловий будинок, у якому знаходились постраждалі. Фрагменти їх тіл були поховані місцевими мешканцями на цвинтарі селища.

25 листопада працівники поліції провели ексгумацію та вилучили останки загиблих та направили на судово-медичну експертизу. Попередня причина їх смерті – вибухові травми.

Агентство Телевидения Новости