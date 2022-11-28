На Закарпатті прикордонники затримали танцюриста з Харкова, який планував «форсувати» Тису

19-річного харків’янина, який мав намір перепливати річку Тиса щоб незаконно дістатися до сусідньої Румунії, затримали учора прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону.

Юнак не зміг надати чіткої відповіді про мету свого перебування у прикордонні, проте згодом зізнався, що планував незаконний перетин державного кордону. Кінцевою метою незаконної подорожі харків’янина мала стати Німеччина, де, зі слів юнака, на днях мають відбутися змагання зі спортивних бальних танців.

Щоб здійснити свої наміри, танцівник дістав контакти ділків, які за 2500 доларів США пообіцяли йому організувати безперешкодний перетин кордону річкою. Про небезпеку запропонованого способу перетину кордону та кількість потопельників у Тисі переправники воліли мовчати, тож хлопець не знав, якої складності перепону йому доведеться долати.

Не знали нічого про наміри юнака і його рідні, адже однією із отриманих від організаторів переправлення інструкцій було мовчання про спосіб перетину кордону. Якби хлопця не зупинили прикордонники, він, з великою часткою ймовірності, міг поповнити сумну статистику потопельників.

Наразі оперативники загону встановлюють коло причетних до організації незаконної подорожі юнака осіб, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

«Вкотре застерігаємо усіх бажаючих незаконно покинути територію України – не погоджуватися на пропозиції організаторів переправлення, які нехтують життям та здоров’ям своїх «клієнтів».

Інформуємо, що високогірні райони Закарпаття вже вкриті снігом. Температура повітря опускається нижче 0 °C. Рівень води у річках високий зі стрімкими течіями. Незаконний перетин кордону при таких умовах може призвести до загибелі або тяжких наслідків», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости