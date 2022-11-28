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Більшість проблем з опаленням виникла у Слобідському та Немишлянському районах Харкова

Більшість проблем з опаленням виникла у Слобідському та Немишлянському районах Харкова

27 тисяч заявок  служби 15-62 за півтора місяці вдалося закрити працівникам «Харківських теплових мережі». 

Враховуючи те, що через масовані ракетні обстріли інфраструктури  по всій країні, опалення в місті довелося запускати чотири рази, теплоенергетики встигають щодоби усувати два–три десятки дефектів, які виникають внаслідок перепадів напруги та тиску в системі.

Працівники КП «Харківські теплові мережі» намагаються мінімізувати час відсутності опалення в квартирах. Систему доводиться не тільки повторно заповнювати, а й розповітрювати і усувати дефекти, які виникають на внутрішньоквартальних та будинкових мережах.

Тільки за вихідний день, у неділю, вдалося локалізувати і закрити 20 дефектів. За тиждень – 122.  Нажаль, через перебої з електрикою не можливо було запустити підвищувальні насоси. Це і стало причиною затримок з постачанням тепла в окремих будинках і особливо у Слобідському та Немишлянському районах міста. Саме звідти надійшла найбільша кількість заявок до служби 15-62.

Агентство Телевидения Новости

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