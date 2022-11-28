На Салтівці патрульні затримали нетверезого водія: норму алкоголя було перевищено в 17 разів
Напередодні в Салтівському районі Харкова інспектори зупинили авто Lada за порушення ПДР. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.
Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат склав 3,48 проміле алкоголю в крові, що перевищило допустиму норму в понад 17 разів.
На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.
27 листопада за денну зміну патрульні виявили ознаки сп‘яніння у 14 водіїв.