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Харківобленерго звернулося до харків’ян з проханням максимально обмежити електроспоживання

Харківобленерго звернулося до харків’ян з проханням максимально обмежити електроспоживання

Харківські енергетики звернулися до мешканців міста та Харківської області просто зараз вимкнути енергоємні електроприлади: обігрівачі, бойлери, пральні машини, електрочайники, мікрохвильовки.

«Багато хто з вас уже не першу годину сьогодні знаходиться без світла. У регіоні введено графіки аварійних відключень через обмеження з боку «Укренерго». Ситуація в Єдиній енергетичній системі надзвичайно напружена», йдеться в повідомленні Харківобленерго.

Відключення енергоємних електроприладів допоможе уникнути ще більш масових відключень і скоротить час обмеження вже існуючих.

«Ми дуже вдячні вам за розуміння. Будьте певні: енергетики роблять все можливе і неможливе, щоб впоратися з цим нелегким викликом і виправити ситуацію в енергосистемі країни якомога швидше. Допоможіть нам витримати всі негаразди і вийти із цієї кризи переможцями».

Агентство Телевидения Новости

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