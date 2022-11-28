Нацполіція запускає чат-бот про отримання інформації про зрадників та колаборантів

Повідомити про прибічників росіян можна через Телеграм: Нацполіція запускає чат-бот @dvb_np_bot про отримання інформації про зрадників та колаборантів. Кожне звернення опрацьовується, а інформація ретельно перевіряється. Анонімність гарантована, запевняють в поліції.

Від початку повномасштабної війни порушено майже 500 кримінальних проваджень, зібрано докази протиправної діяльності та повідомлено про підозру за фактами державної зради та колабораційної діяльності більше ніж 370 особам.





Агентство Телевидения Новости