Сегодня 17:40
Просмотров: 83
Нацполіція запускає чат-бот про отримання інформації про зрадників та колаборантів
Повідомити про прибічників росіян можна через Телеграм: Нацполіція запускає чат-бот @dvb_np_bot про отримання інформації про зрадників та колаборантів. Кожне звернення опрацьовується, а інформація ретельно перевіряється. Анонімність гарантована, запевняють в поліції.
Від початку повномасштабної війни порушено майже 500 кримінальних проваджень, зібрано докази протиправної діяльності та повідомлено про підозру за фактами державної зради та колабораційної діяльності більше ніж 370 особам.