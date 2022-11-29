В Ізюмському районі чоловік підірвався на міні

Окупанти продовжують наносити удари по Куп‘янщині. Є влучання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж: обійшлося без постраждалих, повідомили в ХОВА.

У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарчої споруди.

В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Стан постраждалого середній.

Вкотре просимо жителів не ходити лісосмугами, узбіччями, чагарниками. Це вкрай небезпечно.

За добу піротехніки ліквідували 64 вибухонебезпечні предмети. З початку вересня фахівці знищили більше 44 тисяч мін. Гуманітарне розмінування в області триває.

На Куп’янському напрямку окупанти завдають постійних артилерійських ударів по позиціях наших військових, але ЗСУ тримають оборону та дають відсіч ворогу.

Агентство Телевидения Новости