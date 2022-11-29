Три пожежі через обстріли за добу, без постраждалих: зведення ДСНС

За добу з 28 по 29 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

24 – на ліквідацію пожеж, 3 з них спричинені ворожими обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів, трапились у Куп’янському (2) та Харківському (1) районах області. Горіли гараж, автомобіль, складське приміщення та господарча споруда.

О 02:51 у Харківському районі з причини не пов’язаної з військовими діями сталась пожежа, на якій загинув 74-річний чоловік. На місці події за адресою: с. Манченки, вул. Садова, 13 працювали рятувальники 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 1-го відділення на автоцистерні. Горіли дах житлового будинку та домашні речі. У задимленому коридорі вогнеборці виявили тіло загиблого власника оселі. Площа пожежі склала 50 кв.м. О 04:15 вогонь локалізували. Причина виникнення загоряння порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 64 вибухонебезпечних предмета.

Мешканцям міста Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тонн питної і технічної води.

Агентство Телевидения Новости