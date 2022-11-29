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На Харківщині під час окупації вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка

На Харківщині під час окупації вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка

Володимир Вакуленко – дитячого письменника, поета і лауреата численних літературних премій – вбили на Харківщині під час окупації. Про це повідомляє Суспільне.

Володимир зник в селі Капитолівка, що поблизу Ізюма, у березні 2022. Батьки письменника понад пів року шукали свого єдиного сина. Згодом стало відомо, що російські окупанти викрали його. Мама Володимира Олена дізналася, де живуть викрадачі й ходила до росіян з проханням відпустити сина. Згодом до неї надходила інформація, що Володимира нібито вивезли з України.

Після того, як українські війська звільнили окупований Ізюм, в місті виявили місце масового поховання. Станом на початок вересня, там знайшли понад чотири сотні тіл. Поховання проводила місцева ритуальна служба, вона ж вела журнал із даними про небіжчиків. Як з’ясували журналісти Суспільного, у цьому журналі, під номером 319 були вказані дані письменника. Дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза.

У Вакуленка лишився неповнолітній син. Дитина має інвалідність і потребує допомоги. Чоловік майже ніколи не розлучався із сином.

Агентство Телевидения Новости

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