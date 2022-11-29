Як звернутися за екстреною медичною допомогою при відсутності електрики та зв’язку

В ХОВА надали актуальні номери для звернень за екстреною медичною допомогою при відсутності електропостачання та зв’язку в умовах воєнного стану:

1. Набрати номер 103 з мобільного або стаціонарного телефону.

2. Набрати номери інших екстрених служб з мобільного або стаціонарного:

112 – Центр громадської безпеки.

101 – Пожежна охорона.

102 – Поліція.

3. Набрати на резервні номери оперативно – диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги з мобільного чи стаціонарного телефонів:

(050) 040-03-76

(050) 040-05-21

(050) 040-09-34

(095) 040-04-47

(067) 540-13-52

(067) 543-13-10

(063) 950-93-33

(093) 288-23-58

Для людей з вадами слуху та мови – (098) 044-81-03.

4. Набрати номери оперативно – диспетчерської служби через інтернет додатки:

Viber, Telegram, WhatsApp (050) 308-75-98, Skype адреса: 103kh.

5. Звернутися до пунктів постійного чи тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів незламності.

6. Самостійно звернутися до найближчої лікарні.

7. Зупинити автомобіль швидкої, поліції, пожежників та попросити про допомогу.

Додатково. Мережа ЕМД в Харківській області. Пункти незламності.

Агентство Телевидения Новости