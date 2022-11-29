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Харківські патрульні оперативно затримали підозрюваного у грабежі

Харківські патрульні оперативно затримали підозрюваного у грабежі

Напередодні патрульним надійшов виклик про грабіж на вулиці Академіка Вальтера. Поліцейські встановили прикмети підозрюваного та його можливе місцезнаходження.

Для відпрацювання виклику було орієнтовано найближчі екіпажі. Під час патрулювання інспектори виявили чоловіка, який підпадав під опис заявника та свідків. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили у нього речі, які належали потерпілому.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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