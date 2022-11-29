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Роздавала гумдопомогу та російські газети: на Харківщині судитимуть чергову колаборантку

Роздавала гумдопомогу та російські газети: на Харківщині судитимуть чергову колаборантку

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний щодо 46-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, у с. Іванівка місцева мешканка добровільно погодилась на співпрацю з окупантами. Так, у приміщенні сільської ради вона роздавала гуманітарну допомогу та поширювала серед односельчан газети з російською пропагандою.

Крім того, окупанти запропонували колаборантці бути «представником» мікродільниці. Використовуючи «повноваження», надані окупантами, жінка збирала відомості про односельців та передавала їх російським представникам.

Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Дізнання проводили дізнавачі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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