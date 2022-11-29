Роздавала гумдопомогу та російські газети: на Харківщині судитимуть чергову колаборантку
Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний щодо 46-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
За даними дізнання, у с. Іванівка місцева мешканка добровільно погодилась на співпрацю з окупантами. Так, у приміщенні сільської ради вона роздавала гуманітарну допомогу та поширювала серед односельчан газети з російською пропагандою.
Крім того, окупанти запропонували колаборантці бути «представником» мікродільниці. Використовуючи «повноваження», надані окупантами, жінка збирала відомості про односельців та передавала їх російським представникам.
Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
Дізнання проводили дізнавачі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.