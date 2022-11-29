Забив до смерті: в Куп’янському районі затримали підозрюваного у вбивстві жінки

Понівечене тіло померлої виявили випадкові перехожі на узбіччі дороги в селі Нефедівка Куп’янського району.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини відділення поліції № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області 24 листопада близько 14:00. За адресою одразу виїхав начальник відділення поліції та слідчо-оперативна група.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу та затримали чоловіка, причетного до скоєння злочину. Ним виявився 47-річний мешканець села, співмешканець загиблої. Впродовж тривалого часу вони мешкали разом. Того дня посварилися. Чоловік нещадно побив жінку, пізніше від отриманих травм вона померла.

Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Агентство Телевидения Новости