В Куп’янську затримала місцеву депутатку, яка готувалася навчати дітей за російською програмою

У деокупованому Куп’янську співробітники СБУ викрили на співпраці з рашистами 55-річну депутатку міської ради.

Від початку липня вона добровільно погодилася обійняти посаду директора так званого «Купянского регионального центра профессионального образования», який окупанти створили на базі захопленого українського державного навчального закладу.

До війни вона була керівником різних освітніх закладів, а також неодноразово очолювала відділи освіти, культури, молоді та спорту в органах місцевого самоврядування Куп’янського району.

За даними слідства, зловмисниця запровадила у навчальному центрі російську освітню програму, побудовану на «федеральных государственных образовательных стандартах» рф. Вона розпорядилася видавати учням російськомовні підручники, рекомендовані «Министерством просвещения российской федерации», які були отримані нею від місцевої окупаційної адміністрації.

Крім цього, з метою впровадження російських освітніх стандартів директорка закликала інших вчителів закладу до співпраці з державою-агресором.

25 листопада правоохоронці викрили жінку. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

У кримінальному провадженні, що перебуває під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області, керівником обласної прокуратури повідомлено про підозру депутатці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости