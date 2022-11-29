Окупанти вкотре обстріляли житловий сектор Куп‘янська

28 листопада близько 17 години російські військові здійснили артилерійський обстріл Куп’янська. Окупанти вдарили по житловому сектору: є пошкодження автомобілів, багаповерхівок, приватних будинків та ліцею.

Внаслідок ворожих обстрілів с. Глибоке Липецької ОТГ горіла господарча будівля площею 45 кв. м.

За процесуального керівництва Куп’янської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії рф на Харківщині та зібрали речові докази.

Агентство Телевидения Новости