Підготовка до зими: відео з позицій захисників Харкова

Бійці 247 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО готуються до зими.

Буржуйки – один із найактуальніших предметів побуту для військових узимку. З їхньою допомогою можна зігріватись і куховарити. Такі печі тривалого горіння набагато економніші за звичайне багаття.

Розпалювати вогнище на позиціях – дуже погана ідея. Його далеко видно. Це демаскувальний елемент. Буржуйка дає зовсім трішки диму, а самого полум’я не видно навіть уночі.

Такі пічки невибагливі до місця розташування та палива і здатні швидко обігріти приміщення площею до 50 квадратних метрів.

Агентство Телевидения Новости