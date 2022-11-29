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Підготовка до зими: відео з позицій захисників Харкова

Підготовка до зими: відео з позицій захисників Харкова

Бійці 247 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО готуються до зими.

Буржуйки – один із найактуальніших предметів побуту для військових узимку. З їхньою допомогою можна зігріватись і куховарити. Такі печі тривалого горіння набагато економніші за звичайне багаття.

Розпалювати вогнище на позиціях – дуже погана ідея. Його далеко видно. Це демаскувальний елемент. Буржуйка дає зовсім трішки диму, а самого полум’я не видно навіть уночі.

Такі пічки невибагливі до місця розташування та палива і здатні швидко обігріти приміщення площею до 50 квадратних метрів.

Агентство Телевидения Новости

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