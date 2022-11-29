СБУ зібрала докази вини та повідомила про підозру ще 19 бойовикам, яких затримали під час звільнення Харківщини

Служба безпеки продовжує комплексні заходи з притягнення до відповідальності учасників окупаційних угруповань рф, які брали участь у війні проти України.

У результаті досудового розслідування 19 бойовикам терористичних організацій «л/днр» повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів.

Зловмисників взяли у полон під час контрнаступу Сил оборони та звільнення Харківщини.

Серед затриманих колишні в’язні, які свого часу відбували реальні терміни покарання за кримінальні злочини, у тому числі вбивства.

Після тюремного ув’язнення вони залишились у тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Проте за декілька днів до повномасштабного вторгнення «відгукнулися» на заклики терористів Пушиліна і Пасічника щодо проведення «всеобщей мобилизации» на території квазіреспублік.

Для цього вони добровільно прийшли до місцевих «військкоматів» і «призвалися» до лав окупаційних угруповань у складі Південного військового округу рф.

Разом з російськими загарбниками вони воювали проти українських військ на Донецькому та Луганському напрямках.

Серед іншого – зловмисники облаштовували бойові позиції та фортифікаційні споруди агресора.

Згодом їх перекинули на Харківщину, де вони мали прикривати втечу основних підрозділів рф під час контрнаступу ЗСУ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за:

▪️ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

▪️ ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Триває робота для підготовки і передачі відповідних матеріалів до суду. Розслідування проводили співробітники СБУ Львівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости