Єврокомісія закликає країни ЄС активізувати блокування активів РФ в межах санкцій

Деякі країни Європейського союзу повинні активніше застосовувати санкції проти Росії.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, пише “Європейська правда” з посиланням на Spiegel.

За словами Рейндерса, наразі в країнах ЄС заморожені російські активи на суму 18,9 мільярда євро.

Зокрема, вісім країн-членів ЄС заблокували російські активи, на які припадає 90 відсотків заблокованої суми. Серед них – Німеччина з близько 2,2 мільярда євро.

Рейндерс закликав решту країн ЄС терміново провести роботу над втіленням санкцій.

За його словами, тиск з боку Брюсселя вже забезпечив краще виконання санкцій у деяких країнах ЄС.

В Угорщині, наприклад, за останній час сума арештованих російських активів зросла з 3000 євро до понад 100 млн євро. Подібні зусилля були також зафіксовані в Італії та Іспанії.

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