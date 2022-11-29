На деокуповані території направили гуманітарку

Упродовж тижня у громади Харківщини передали 40 тонн гумдопомоги та понад 5000 продуктових наборів

Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, впродовж останніх семи днів конвої обласного гуманітарного штабу виїжджали у Харківський, Чугуївський, Лозівський, Куп’янський та Ізюмський райони.

Жителям Вовчанської громади передали 20 тонн продуктів харчування, засобів гігієни та 1000 продовольчих наборів. Ще 500 проднаборів доправили у село Хотімля Старосалтівської громади.

Водночас 20 тонн продуктів спрямували для жителів Куп’янщини. Кіндрашівська й Первомайська громади отримали по 2000 й 1000 продовольчих наборів відповідно.

У Люботинську громаду передали більше 600 проднаборів, а жителям Балаклійської громади для відновлювально-ремонтних робіт доправили майже 800 дерево-плит.

Агентство Телевидения Новости