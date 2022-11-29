Контрнаступ на сході: ЗСУ планує повторення харківської операції

Активізація боїв на Донбасі залежить і від погоди, і від підготованості Сил оборони.

ЗСУ на сході отримують західні військові техніку, високоточну зброю та готуються вибити звідти російських окупантів, як це було на Харківщині.

Про це речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів “24 каналу”.

Зокрема, він назвав необхідні умови для активізації бойових дій на сході.

“Є низка умов, серед яких є природні. Вони від нас мало залежать. Це стан ґрунтів, наприклад – у залежності від того, промерзне чи не промерзне, і яка буде зима. А є – які від нас залежать і яких ми обов’язково дотримуємося. Це підготовлений, навчений, не вимучений особовий склад, наявність резервів, наявність потрібної кількості потужних засобів ураження. Така робота триває”, – розповів Череватий.

Він також повідомив, що до українських військових надходить західна військова техніка, а також вже наявна високоточна зброя, яку бійці застосовують дуже ефективно.

“Важливий елемент цього – це і те, що надходить військова техніка наших партнерів. Що якіснішою вона буде, то більша ймовірність того, що ми швидше зможемо підготуватися. Вже зараз високоточна зброя в нас є. Ми дуже вправно, дуже економно і дуже ефективно їх застосовуємо, по суті звівши їх використання до один постріл – одне серйозне ураження. Як було цієї доби у Сватовому, де був уражений підрозділ противника, скупчення його особового складу, де – 20 загиблих і 30 поранених”, – повідомив речник Східного угруповання ЗСУ.

Череватий пояснив, коли українські захисники змусять російських загарбників тікати з Донеччини та Луганщини, як це було в ситуації з Харківщиною.

“Коли ми будемо мати весь цей комплект, як це було в Харківській операції: коли ми бачили, що не дивлячись на те, що в нас немає чисельної переваги, але ми бачили слабкі місця ворога, ми бачили, що в нас є підготовлені резерви, що ми можемо в якихось ділянках прорвати і змусити ворога тікати, ми це зробили. Коли настане такий момент на сході – на Донецькому чи Луганському напрямку – він обов’язково буде використаний за всіма правилами військової науки”, – розповів представник ЗСУ.

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