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Обстріл Куп’янска та вибух на Салтівіці: доба на Харківщині

Обстріл Куп’янска та вибух на Салтівіці: доба на Харківщині

Знову під обстрілами Куп’янський район: окупанти протягом доби наносили артилерійські та ракетні удари. У Курилівській громаді внаслідок обстрілів горіли господарчі споруди, зруйновані дахи двох будинків, є влучання на території освітнього закладу.

У Козачій Лопані, що в Харківському районі, обстріли росіян зруйнували 4 квартири багатоквартирного будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає, повідомляють в ХОВА

Під обстрілами залишається і Вовчанська громада. Цієї доби без постраждалих.

Мінна небезпека все ще є високою. 51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова знайшов вибухонебезпечний предмет. Постраждалий госпіталізований із вибуховою травмою, стан медики оцінюють як середній.

Вкотре звертаємося до жителів: не намагайтеся самостійно знешкодити вибухонебезпечні предмети! Звертайтеся до фахівців.

Агентство Телевидения Новости

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