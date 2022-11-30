Окупанти просунулися на південь від Бахмута, але оточити місто вони не зможуть – ISW

Росіяни заявили про “успіхи” і могли захопити населений пункт за 15 кілометрів від Бахмута.

Російські окупанти просунулися на південь від Бахмута у Донецькій області. Однак їхні заяви про “успіхи” навряд чи правдиві, оскільки оточити місто вони все одно не зможуть.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), геолокаційні знімки показують, що рашисти, ймовірно, захопили Озарянівку – село приблизно за 15 кілометрів на північний захід від Бахмута. А російські ЗМІ вже заявили про те, що вони нібито зуміли захопити ще кілька сіл поруч з містом.

Так, в РФ повідомляють, що вони нібито “взяли” Курдюмівку, Кліщіївку, Андріївку, Зеленопілля, Підгороднє і Спірне. Окупанти, говорячи про свої “успіхи”, раділи тому, що вони “зможуть оточити” Бахмут. Однак такі заяви не правдиві.

“В даний час немає ніяких доказів з відкритих джерел, що підтверджують ці твердження. Російські джерела активно поширюють неправдиві заяви про успіхи навколо Бахмута в рамках триваючої інформаційної операції з жовтня, і недавні необґрунтовані територіальні претензії можуть бути частиною цієї триваючої інформаційної операції”, – зазначили в ISW.

За даними аналітиків, навіть якщо окупанти і змогли дійсно захопити вищевказані село, то це все одно не загрожує важливим трасам Т0513 (Бахмут-Сіверськ) і Т0504 (Бахмут-Костянтинівка), які важливі для Збройних сил України. Крім цього, існують інші дороги, які ведуть до Бахмуту з боку західних і північних прилеглих сіл.

“Заявлені російські позиції, найближчі до Бахмута в Кліщіївці і Підгородньому, ведуть прямо до підготовлених українських оборонних споруд в Бахмуті і його західних і північних селах-супутниках. Російські війська в Кліщіївці, щоб просунутися далі, повинні були перетнути три кілометри полів з невеликим укриттям. Російські війська в їх нинішньому деградованому стані, швидше за все, не зможуть швидко виконати це завдання. Засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин сам зауважив у жовтні, що сили “Вагнера”, які діють в районі Бахмута, просуваються всього на 100-200 метрів на день. Таким чином, заявлені росіянами “наступи” навколо Бахмута протягом 27 і 28 листопада навряд чи призведуть до ефекту на оперативному рівні і вже точно не так швидко”, – резюмували експерти.

Агентство Телевидения Новости