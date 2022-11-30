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Залужний: українські військові знищують близько 80% російських повітряних цілей

Залужний: українські військові знищують близько 80% російських повітряних цілей

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські військові знищують близько 80% російських повітряних цілей.«За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника. Близько 80% знищується нашими вогневими засобами. Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів», – написав він на своїй сторінці в фейсбук.

Валерій Залужний привітав військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення станом на 30 листопада Росія втратила 280 літаків, 261 гелікоптер, 1 562 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 531 крилату ракету.

Росія не розкриває дані щодо втрат своєї техніки у війні проти України. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 військових.

Агентство Телевидения Новости

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