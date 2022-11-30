Нові Пункти Незламності планують відкривати на базі ОСББ, пунктів обігріву і приватних підприємств

Наразі в області працює 297 Пунктів Незламності. 40 із них розгорнули на базі освітніх закладів.

Також 72 пункти відкрито Головним управлінням ДСНС України у Харківській області в пожежних частинах. Окремо розгорнули 13 наметів. Як резерв рятувальники мають 10 пересувних пунктів на базах автомобільних кунгів. Крім того бізнесом було подано понад 30 анкет для відкриття Пунктів Незламності на власних підприємствах.

«Звичайно, ми будемо долучати бізнес, але маємо й перевіряти, чи дійсно там є все необхідне для роботи Пунктів Незламності. Також ми повинні сприяти щодо забезпечення таких пунктів генераторами. Крім того, потрібно зробити зріз по ОСББ – чимало пропозицій від людей, щоб відкрити додаткові пункти в підвальних приміщеннях чи паркінгах», – зазначив Олег Синєгубов.

Як додав директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, Департаментом цивільного захисту ХОВА разом із Міністерством з питань реінтеграції, обласним гуманітарним штабом та волонтерськими організаціями Пункти Незламності було забезпечено більш ніж 2000 ліжок, 1700 спальними мішками, понад 100 пічками-буржуйками, 200 ОСБ-плитами та продуктовими наборами.

Агентство Телевидения Новости