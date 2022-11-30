Ювенальні прокурори: 1292 дитини постраждали в Україні внаслідок війни

Станом на ранок 30 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 440. Проте заросла кількість поранених – 852.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Дніпропетровській – 33.

29 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом м. Бахмут Донецької області отримав поранення 5-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Агентство Телевидения Новости