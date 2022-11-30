Харківщина отримає додаткові 20 мільйонів гривень на закупівлю дров

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл субвенції в обсязі 20 мільйонів гривень для Харківської обласної військової адміністрації на закупівлю та доставку безкоштовних дров мешканцям прифронтових територій.

Перерозподіл коштів здійснено за рахунок невикористаної субвенції Сумською ОВА. Відповідна пропозиція Сумської обласної військової адміністрації була підтримана на нараді під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук.

Нагадаємо, за ініціативи Мінреінтеграції на початку жовтня Уряд затвердив розподіл субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі майже 563 мільйони гривень для забезпечення населення особливо небезпечних регіонів безоплатними дровами. Для забезпечення населення деревиною Харківській області виділено (https://kharkivoda.gov.ua/news/118454) понад 66 мільйонів гривень.

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