Захищаємо інтереси держави — за ініціативи прокуратури місцевий бюджет буде поповнено на пів мільйона гривень

За втручання Слобідської окружної прокуратури м. Харкова з фізичної особи на користь Харківської міської ради стягнуто безпідставно збережені кошти в розмірі орендної плати.

Встановлено, що по вул. Біологічній в Харкові розташовані нежитлові будівлі, які на праві приватної власності належать фізичній особі. Однак земельна ділянка площею понад 0,5 га, на якій знаходяться ці будівлі, не оформлена. Отже, фізична особа використовує землю без виникнення права власності чи користування, а також без державної реєстрації цих прав. Орендна плата за користування ділянкою також не сплачувалась, що завдало збитків Харківській міській територіальній громаді.

Зазначене порушення вимог Земельного кодексу України стало підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до Червонозаводського районного суду м. Харкова, у задоволенні якого відмовлено.

Не погодившись з цим рішенням, прокурор подав апеляційну скаргу, яку задоволено. У подальшому відповідач подав касаційну скаргу до Верховного Суду, постановою якого справу було передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Так, за принципової та послідовної позиції прокуратури постановою Полтавського апеляційного суду позовні вимоги прокурора задоволено в повному обсязі — місцевий бюджет поповниться майже на пів мільйона грн.

Агентство Телевидения Новости