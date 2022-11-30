В Україні знову застосовуються аварійні відключення

​​Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності складає 27%. Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі, інформує Укренерго

До всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі.

Нагадаємо, що графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.

Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

Ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою.

Агентство Телевидения Новости