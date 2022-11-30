Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:47
Просмотров: 106

Підприємця з Харківщини підозрюють у колабораціонізмі: організовував вивезення зерна до РФ

Підприємця з Харківщини підозрюють у колабораціонізмі: організовував вивезення зерна до РФ

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру директору підприємства за фактом здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підприємець з смт Великий Бурлук активно співпрацював з окупантами. Так, займаючись господарською діяльністю у сфері вантажних перевезень, він налагодив стійкі робочі зв‘язки з так званою «ВГА Купянского района».

Насамперед, колаборант організовував вантажні перевезення зерна з Вовчанської та Великобурлуцької ОТГ до РФ, зокрема до Бєлгородської області.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 