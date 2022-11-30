У розвідці прокоментували ймовірність передачі Іраном балістичних ракет до рф

Українська розвідка не фіксувала передачу Іраном балістичних ракет російській федерації.«За нашою інформацією такі перемовини (щодо передачі Іраном балістичних ракет для рф, – ред.) проводилися, є відповідні проєкти домовленостей угод між росією та Іраном. Але на сьогоднішній день постачання такого озброєння ми не зафіксували», – сказав в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє «РБК-Україна».Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рф домовилася з Іраном про закупівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км.

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