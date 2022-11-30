ЄС пропонує створити спецсуд для розслідування злочину агресії Росії – фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Про це вона сказала у своїй заяві у середу, повідомляє “Європейська правда”.

“Продовжуючи підтримувати Міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії”, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Про це вона сказала у своїй заяві у середу, повідомляє “Європейська правда”.

“Продовжуючи підтримувати Міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії”, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Агентство Телевидения Новости