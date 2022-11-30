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У Чорному морі зменшилася кількість кораблів РФ. Ракетоносій залишився на бойовому чергуванні

Так, ракетоносій у Чорному морі має загальний залп на 8 ракет.

Тим часом в Азовському морі перебуває один російський військовий корабель.

У Середземному морі зафіксовано 9 військових кораблів РФ, серед яких 5 – ракетоносії із загальним залпом на 76 ракет.

Крім того, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря – 7 суден, із яких жодне не продовжило рух до протоки Босфор;до Азовського моря – 5 суден, із яких 1 – рухалося з протоки Босфор.

Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря

Агентство Телевидения Новости

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