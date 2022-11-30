Створення потужного наступального угруповання в Білорусі не відзначається, але загроза зберігається – ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не фіксує створення на території Білорусі потужного наступального угруповання, проте загроза зберігається, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР) України Вадим Скібіцький.

“На сьогодні ми не відзначаємо там створення потужного наступального угруповання, яке було розгорнуто на території Білорусі протягом січня-лютого. Але водночас близько 9 тис. військовослужбовців, 1 танкова армія провела відповідні заходи бойової підготовки, відбуваються бойові злагодження підрозділів, і ми знаємо чітко, що цей процес контролює Генеральний штаб ЗС РФ, командування 1 танкової армії. Не виключаємо, що може бути два варіанти застосування цієї дивізії: чи то з території Білорусі, чи то ротаційне повернення на територію України – можливо, на харківський чи інші напрямки”, – сказав Скібіцький в ефірі національного телемарафону в середу.

За його словами, водночас “загроза все-таки зберігається”.

“Проблема лише полягає в тому, що на сьогодні недостатньо озброєння, яке перевезено на територію Білорусі. РФ наразі активно знімає зі зберігання зі складів, арсеналів, центрів забезпечення мобілізаційного розгортання озброєння, військову техніку саме для того, щоб поповнити ті втрати, яких ворог зазнав на нашій території, та укомплектувати ті з’єднання і частини, що створюються за мобілізацією”, – розповів Скібіцький.

Він додав, що наразі очікується активізація бойової підготовки в Білорусі.

Скібіцький повідомив, що ГУР Міноборони не фіксує постачання ракет з Ірану до РФ.

“За нашою інформацією, такі переговори проводились. Є відповідні проєкти угод між Росією та Іраном, але на сьогодні постачання такого озброєння ми не зафіксували”, – сказав він.

Агентство Телевидения Новости