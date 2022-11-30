На Харківщині правоохоронці затримали поплічницю окупантів: організовувала видачу грошової допомоги від країни-агресора

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 50-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, 27 червня жінка обійняла псевдопосаду «исполняющей обязанности помощника начальника отдела» так званого «Кондрашовского териториального отдела временной военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Так, колаборантка видавала односельчанам довідки, щоб вони отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 10 000 російських рублів.

Головною метою її діяльності було створити вигляд «порядку» під час окупації населеного пункту. Задля цього «начальниця» організовувала видачу господарського інвентаря та надавала вказівки людям прибирати територію села.

Крім того, жінка організовувала ремонтні роботи з відновлення водопостачання, аби продемонструвати, що окупанти «турбуються» про місцеве населення.

29 листопада правоохоронці затримали колаборантку в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Агентство Телевидения Новости