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Вранці окупанти знов обстріляли Куп‘янськ

Вранці окупанти знов обстріляли Куп‘янськ

30 листопада близько 7 години ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл м. Куп‘янськ: пошкоджено будинок культури та приватний будинок.

У Козачій Лопані внаслідок обстрілів зруйновано 4 квартири багатоквартирного будинку.

Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими поліції проводяться необхідні слідчі дії.

За процесуального керівництва Куп‘янської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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